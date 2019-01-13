القنوات الناقلة لمباراة اتحاد طنجة ضد الزمالك اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره اتحاد طنجة المغربي اليوم الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 المكرر لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، على أرضية ملعب ابن بطوطة في المغرب.

وتأهل الزمالك إلى هذا الدور على حساب القطن التشادي، بالفوز عليه بنتيجة (7-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب قبل مباراة العودة في القاهرة والمحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وعلى الجانب الآخر، شارك اتحاد طنجة في الكونفدرالية بعد إقصائه من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالخسارة من شبيبة الساورة الجزائري (2-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32.

أصحاب الأرض خسروا يوم الإثنين أمام مضيفه نهضة بركان بنتيجة 2-صفر في آخر مباراة للفريق قبل استضافته للزمالك، يوم الأحد، سقوط هو الثاني على التوالي في الدوري المحلي واستمر في المركز 11 ورصيده 14 نقطة بعد خوضه لـ13 مباراة، رغم كونه بطلًا للدوري الموسم الماضي.

وتعاقد الفريق مع المدرب عبد الرحيم طاليب ليتولى المهمة لنهاية الموسم الحالي.

الزمالك يتصدر الدوري المصري بـ41 نقطة، أقرب منافس له هو بيراميدز وبعيد عنه بـ7 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك واتحاد طنجة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وأعلنت قناة “أون سبورت” المصرية عن إذاعة المباراة بشكل حصري.