جوائز الأفضل في أفريقيا 2018.. رينارد أفضل مدرب.. وأشرف حكيمي أفضل لاعب شاب

جوائز الأفضل في أفريقيا 2018.. رينارد أفضل مدرب.. وأشرف حكيمي أفضل لاعب شاب

المصدر: فريق التحرير

توج الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2018، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السنغالية داكار.

واستطاع رينارد، التتويج بالجائزة على حساب التونسي معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، وأليو سيسي، المدير الفني لمنتخب السنغال.

وقاد رينارد منتخب المغرب لتقديم عروض رائعة ببطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي، رغم الإقصاء من دور المجموعات، بعد تذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

كما توّج فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بجائزة أفضل رئيس اتحاد عن عام 2018.

كما نال المغربي أشرف حكيمي، ظهير بروسيا دورتموند، جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا.

ونال الدولي المغربي الجائزة، بعدما تفوق على الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان، والنيجيري ويلفريد نديدي، نجم ليستر سيتي.

ويأتي تتويج حكيمي، بالجائزة لأول مرة في مسيرته، بفضل تألقه مع دورتموند على مدار الأشهر الماضية.

واستطاع النجم المغربي الشاب، تقديم مستويات رائعة مع أسود الفيستيفال، رغم مشاركته في غير مركزه، كظهير أيسر، ليساهم في تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الألماني حتى نهاية الدور الأول.

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