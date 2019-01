جوائز الأفضل في أفريقيا 2018.. رينارد أفضل مدرب.. وأشرف حكيمي أفضل لاعب شاب

توج الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2018، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السنغالية داكار.

واستطاع رينارد، التتويج بالجائزة على حساب التونسي معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، وأليو سيسي، المدير الفني لمنتخب السنغال.

Hervé Renard is the Men’s Coach of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/a48PISqpiy — CAF (@CAF_Online) January 8, 2019

وقاد رينارد منتخب المغرب لتقديم عروض رائعة ببطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي، رغم الإقصاء من دور المجموعات، بعد تذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

Mr. Fouzi Lekjaa is presented with the Tessema Award #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/okEUb8LUE5 — CAF (@CAF_Online) January 8, 2019

كما توّج فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بجائزة أفضل رئيس اتحاد عن عام 2018.

Achraf Hakimi is named African Youth Player of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/LFVlGpeiiE — CAF (@CAF_Online) January 8, 2019

كما نال المغربي أشرف حكيمي، ظهير بروسيا دورتموند، جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا.

ونال الدولي المغربي الجائزة، بعدما تفوق على الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان، والنيجيري ويلفريد نديدي، نجم ليستر سيتي.

ويأتي تتويج حكيمي، بالجائزة لأول مرة في مسيرته، بفضل تألقه مع دورتموند على مدار الأشهر الماضية.

واستطاع النجم المغربي الشاب، تقديم مستويات رائعة مع أسود الفيستيفال، رغم مشاركته في غير مركزه، كظهير أيسر، ليساهم في تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الألماني حتى نهاية الدور الأول.