طه ياسين الخنيسي يقود نادي الترجي للفوز على الأفريقي في قمة الدوري التونسي (فيديو)

حسم نادي الترجي مباراة قمة أمام الأفريقي، بالفوز 2-1 في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، بفضل ثنائية للمهاجم الدولي طه ياسين الخنيسي، اليوم الأحد.

ووضع الخنيسي الترجي في المقدمة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد 16 دقيقة من البداية، لكن ياسين الشماخي أدرك التعادل للأفريقي بعدها بعشر دقائق بتسديدة أرضية من عند حدود منطقة الجزاء.

وسجل الخنيسي الهدف الثاني له ولفريقه بضربة رأس قوية في الدقيقة 56.

ورفع الترجي، بطل دوري أبطال أفريقيا، رصيده إلى 26 نقطة من 11 مباراة، ليتقاسم صدارة المسابقة مع البنزرتي الذي خاض مباراة أكثر، بينما ظل الأفريقي في المركز السابع برصيد 17 نقطة، بعدما تلقى الخسارة الخامسة في 12 مباراة.