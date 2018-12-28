القنوات الناقلة لقرعة الكونفيدرالية الأفريقية‎

تُسحب قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 30 فريقًا.

وتُنقل قرعة الكونفيدرالية على قناة بي إن سبورت الإخبارية.

وتُجرى مراسم سحب القرعة، الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات

الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي و بيترو أتلتيكو الأنغولي وكمبالا سيتي الأوغندي والصفاقسي التونسي نهضة بركان المغربي ونصر حسين داي الجزائري وفاسو ساليِتاس من بوركينا فاسو ونيو ستار الكاميروني وأشانتي كوتوكو الغاني وسان بيدرو الإيفواري.

حسنية أغادير المغربي ورينجرز النيجيري وموُكورا فيكتوري سبورتس الرواندي وكايزر شيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني وجور ماهيا الكيني والملعب المالي وأهلي بنغازي الليبي ونكانا الزامبي وأوُتوهو الكونغولي.

جيما الإثيوبي وبانتو من بوتسوانا والنصر الليبي واتحاد طنجة المغربي وأفريكان ستارز التنزاني ودياراف السنغالي وفايبرز الأوغندي.

وستكون القرعة مفتوحة بين 30 فريقًا.

وتُلعب مباريات الدور الثالث لكأس الكونفيدرالية يوم 11 يناير 2019 على أن تقام مباراة العودة بعدها بأسبوع.