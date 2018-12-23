الهلال السوداني يهزم الأفريقي بهدف نظيف ويودّع دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

ودَّع الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم فوزه 1-صفر على ضيفه الأفريقي التونسي في إياب دور الـ 32 اليوم الأحد.

وتأهل الأفريقي إلى الدور المقبل عقب فوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد انتصاره 3-1 في تونس في مباراة الذهاب.

ووضع الأفريقي حدًا لإخفاقاته السابقة، وعاد للظهور من جديد في دور المجموعات في أبرز بطولات الأندية القارية لأول مرة منذ 1997.

وصمد دفاع الأفريقي خلال المباراة، وتصدى لهجمات الهلال المدعوم بجماهيره قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد لمس بلال العيفة مدافع الأفريقي للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وأحرز شرف الدين شيبوب هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لتأهل الهلال للدور التالي لينتقل إلى كأس الاتحاد الأفريقي.

وفي نفس السياق تأهل الصفاقسي التونسي إلى الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رغم خسارته خارج أرضه 1-صفر أمام جرين بافالوز الزامبي في إياب الدور الثاني اليوم الأحد.

وسجل مايك كاتيبا هدف المباراة الوحيد والفوز للفريق صاحب الأرض قبل ثماني دقائق على نهاية المباراة، لكن الصفاقسي استفاد من فوزه 4-1 في جولة الذهاب ليضمن تأهله للدور المقبل بانتصاره 4-2 في مجموع المباراتين.

وضغط جرين بافالوز وبقوة على دفاع الصفاقسي على الشوط الثاني مستفيدًا من طرد لاعبه علاء المرزوقي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 58.

وتُوّج الفريق الزامبي أفضليته بإحراز هدف الانتصار، لكن الصفاقسي الفائز باللقب أربع مرات استفاد من انتصاره الكبير في جولة الذهاب ليواصل تقدمه في البطولة المفضلة لديه.