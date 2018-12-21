رسميًا.. الكاميرون تستضيف كأس أمم أفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الجمعة، أن الكاميرون ستستضيف كأس الأمم الأفريقية 2021.

وأوضح كاف أن الكاميرون قبلت تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2021، في خطاب رسمي لرئيس دولة الكاميرون.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن جميع قراراته اتخذها بناءً على اللوائح وتطبيق القوانين ورفض الدخول في الجدل القائم.

وأكد الكاف أنه يرفض كل التفسيرات التي تحدثت عن الموضوع وجاء في البيان “يؤكد كاف أن اللجنة التنفيذية التي اجتمعت يوم 30 نوفمبر في أكرا في جو سليم واتخذت قراراتها بكل حرية ووفقًا للقوانين واللوائح، وقامت اللجنة التنفيذية بتحليل مختلف تقارير لجان التفتيش بحذر والتقارير المصورة حول الملاعب والأماكن التي كان من المفروض أن تحتضن نهائيات أمم أفريقيا”.

وأضاف البيان “يأسف الاتحاد الأفريقي لمحاولات التشكيك في هياكل ووظائف اللجنة التنفيذية ولا يقبل نهائيًا سوء التفسير الذي قامت به عدة وسائل إعلام”.

وأكد الكاف أنه مستمر لبناء اتحاد أفريقي جديد تسوده العدالة الحقيقية، مؤكدًا على الهياكل التي وضعها منذ 17 مارس 2017 بالتعاون مع الاتحادات الوطنية من أجل تطوير كرة القدم الأفريقية.

وسحب الاتحاد الأفريقي تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون لعدم الجاهزية.

وكان من المقرر أن تستضيف كوت ديفوار بطولة 2021.

وتتنافس مصر مع جنوب أفريقيا على تنظيم نسخة 2019.