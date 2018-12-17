النجم الساحلي التونسي يعين الفرنسي روجيه لومير مديرًا فنيًّا جديدًا للفريق (فيديو)

كشف النجم الساحلي التونسي عن تعيين الفرنسي روجيه لومير مديرًا فنيًّا جديدًا للفريق خلفًا للمقال جورج ليكنز.

وكشف قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم النجم، في تصريح تلفزيوني، أنّ لومير أعطى موافقته النهائية لتسلم المقاليد الفنية للفريق، لافتًا إلى أن إمضاء العقد بصفة رسمية سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسبق للومير، البالغ من العمر 77 عامًا، تدريب النجم الساحلي موسم 2013-2014، ترك خلاله انطباعات جيدة، إذ قاده لإحراز كأس تونس للمرة التاسعة في تاريخه.

. قيس عاشور يتحدث عن الإطار الفني للنجم الساحلي Posted by ‎Dimanche Sport الأحد الرياضي‎ on Sunday, December 16, 2018

ويمتلك المدرب المخضرم سجلًا حافلًا بالإنجازات في عالم التدريب سواء مع الأندية أو المنتخبات، كما أنه المدير الفني الوحيد، الذي أحرز لقبي كأس أمم أوروبا وكأس أمم أفريقيا مع منتخبي فرنسا عام 2000 وتونس عام 2004 على التوالي.

وأقال النادي التونسي مدربه البلجيكي جورج ليكنز بعد أقل من شهرين على تعيينه بعد سلسلة من النتائج المخيبة في مسابقة الدوري، وعيّن مواطنه باتريك دي فيلد وتوفيق زعبوب للإشراف على الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.