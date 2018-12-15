أهداف مباراة العين والترجي.. (3/0) لـ”الزعيم” (فيديو)

تقدم محمد أحمد، مدافع نادي العين الإماراتي، بهدف في شباك منافسه الترجي التونسي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، التي تقام في الإمارات بين الـ12 والـ22 من ديسمبر.

وارتقى محمد أحمد عاليًا واستقبل ركنية زميله وأحرز الهدف الأول في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.

قووووووووووووووووووول العييين في مرمى الترجي ????????

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/quxrNHdPa0 — عز مروق اليوم (@SF7hfc7) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وأضاف المصري حسين الشحات الهدف الثاني للعين في الدقيقة 17 بعد اسستلامه للكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد قوية على يسار حارس الترجي.

وعزز بندر محمد تقدم العين في الدقيقة 60 بعد أن قابل عرضية كايو بتسديدة قوية في شباك الفريق التونسي.

قوووووووووووول العين الثااالث يضرب الترجي

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/gSvtsn75dX — الله يوفق عز (@Justyooooooou) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

ولم يسبق أن التقى العين والترجي أي مرة من قبل.

ويشارك الترجي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، في حين يلعب العين بصفته بطل الدولة التي تستضيف البطولة.

وتغلب العين 4/3 بركلات الترجيح على ويلنغتون من نيوزيلندا، الأربعاء الماضي، بعد أن تعادلا 3/3.

ويشارك العين في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، في حين يشارك الترجي للمرة الثانية، إذ شارك العام 2011، وحصل على المركز السادس.