كل ما تريد معرفته عن مباراة الترجي ضد العين في كأس العالم للأندية

تتجه الأنظار مساء السبت إلى ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات لمتابعة مباراة الترجي التونسي والعين الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتخطَّى العين عقبة ويلنجتون النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا بصعوبة بضربات الترجيح ليصعد لمواجهة الترجي التونسي بطل أفريقيا .

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي ملامح مواجهة الترجي والعين في كأس العالم للأندية:

موعد مباراة العين وويلنجنو والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:30 مساء اليوم السبت بتوقيت أبوظبي على ملعب هزاع بن زايد.

وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 1” بصوت المعلّق الجزائري حفيظ دراجي.

كتابة التاريخ

يسعى العين لكتابة التاريخ من خلال الصعود للمربع الذهبي من بوابة الترجي، وسبق أن تأهل الجزيرة الإماراتي لهذه المرحلة في العام الماضي ، ويسعى العين إلى حصد الفوز على الترجي للتأهل.

ويأمل الترجي في ثاني مشاركاته أيضًا إلى عبور عقبة أبناء باب سويقة، والتأهل لأول مرة في تاريخه للمربع الذهبي بالمونديال.

طموح العين

يملك العين طموحًا كبيرًا في مونديال الأندية، خاصة بعد تخطي ضربة البداية الصعبة أمام ويلنجتون.

ويسعى العين بقيادة مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش إلى حصد الفوز والتأهل رسميًا للمربع الذهبي مراهنًا على مثلث الهجوم الخطير البرازيلي كايو لوكاس مع المصري حسين الشحات، والسويدي ماركوس بيرغ.

مطر الصهباني: اتفق مع “الدولي” خالد عيسى في حديثه حول التحدي الخاص بأن الجماهير العيناوية والإماراتية ستملأ مدرجات استاد هزاع مساء يوم السبت لدعم طموحات “الزعيم” في العالمية#نادي_العين pic.twitter.com/XoGjTEQU5R — Al Ain FC (@alainfcae) December 13, 2018

ويعتمد العين على وجود سرعات بين لاعبي الوسط، خاصة أحمد برمان، وعامر عبد الرحمن، مع خبرة شيوتاني، والمخضرم إسماعيل أحمد، في قلب الدفاع.

أوراق الترجي

يعتمد الترجي مع مديره الفني معين الشعباني على العديد من الأسلحة الهجومية من أجل إسقاط العين في عقر داره.

ويعوّل الترجي على أبرز نجومه في خط الهجوم الهداف طه ياسين الخنيسي، وخلفه سعد بقير، وأنيس البدري، ويوسف البلايلي، مع وجود ثنائي الارتكاز الدفاعي الكاميروني فرانك كوم، والإيفواري فوسيني كوليبالي، إلى جانب وجود غيلان الشعلالي كورقة رابحة.

ويعتمد الشعباني على قدرات دفاعه شمس الدين الذوادي، وخليل شمام، وأيمن بن محمد، وسامح الدربالي.

وقال أحمد أيوب مدرب الأهلي المصري الأسبق لـ” إرم نيوز”:”الترجي لديه هجوم قوي، وخط وسط سريع سيربك حسابات الفريق الإماراتي”.

وأضاف: العين يعتمد على سرعات ومهارات حسين الشحات، وكايو، وقدرات ماركوس بيرج التهديفية”.

الطريق إلى اللقب

يتأهل الفائز من العين أو الترجي لمواجهة “ريفيربليت” بطل أمريكا الجنوبية، فيما ينتظر ريال مدريد الفائز من كاشيما أنتلرز وجوادالاخارا .

وسيلعب الخاسر من العين والترجي مع الخاسر من كاشيما أنتلرز وجوادالاخار على المركزين الخامس والسادس.