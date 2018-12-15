القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد العين اليوم في كأس العالم للأندية

يستضيف نادي العين الإماراتي، اليوم السبت، منافسه الترجي التونسي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها الإمارات في الفترة ما بين الـ12 والـ22 من ديسمبر.

وستُبث المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 1، بصوت المعلّق حفيظ الدراجي.

وتنطلق مباراة الترجي ضد العين الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ولم يلتقِ العين والترجي من ذي قبل، وهذه أول مباراة بينهما.

ويشارك الترجي في البطولة العالمية بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا 2018، في حين يلعب العين بصفته بطل الدولة التي تستضيف البطولة.

وقلب العين تأخره 0/3 إلى تعادل 3/3 مع ويلنغتون من نيوزيلندا، قبل أن يفوز النادي الإماراتي 4/3 بركلات الترجيح، الأربعاء الماضي.

ويشارك العين في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، في حين يشارك الترجي للمرة الثانية، إذ شارك العام 2011، وحصل على المركز السادس.