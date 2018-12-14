الموعد والقنوات الناقلة لحفل BBC لأفضل لاعب أفريقي‎

يستعد عشاق كرة القدم الأفريقية لمعرفة هوية الفائز بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية BBC، لأفضل لاعب في القارة للعام 2018.

ويتنافس النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، والمدافع المغربي المهدي بنعطية من يوفنتوس، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، والغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد على الجائزة.

وتنقل فعاليات حفل جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2018 حصريًا على قناة ON SPORT.

وتبدأ فعاليات الحفل الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وأحرز محمد صلاح جائزة العام الماضي، متفوقًا على الجزائري رياض محرز والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ.

وفيما يلي قائمة المتوجين بجائزة BBC لأفضل لاعب:

• 1992: الغاني عبيدي بيليه.

• 1993: العداء الناميبي فرانكي فريدريكس.

• 1994: منتخب زامبيا لكرة القدم.

• 1995: الليبيري جورج ويا.

• 1996: النيجيري إيمانويل إيمونيكي.

• 1997: النيجيري نوانكو كانو.

• 1998: العداء الإثيوبي هيلي جبريسلاسي.

• 1999: النيجيري نوانكو كانو.

• 2000: الكاميروني باتريك مبوما.

• 2001: الغاني صامويل كوفور.

• 2002: السنغالي الحاجي ضيوف.

• 2003: النيجيري جاي جاي أوكوتشا.

• 2004: النيجيري جاي جاي أوكوتشا.

• 2005: المصري محمد بركات.

• 2006: الغاني مايكل إيسيان.

• 2007: التوغولي إيمانويل أديبايور.

• 2008: المصري محمد أبوتريكة.

• 2009: الإيفواري ديدييه دروغبا.

• 2010: الغاني أسامواه جيان.

• 2011: الغاني أندريه آيو.

• 2012: الزامبي كريستوفر كاتونغو.

• 2013: الإيفواري يايا توريه.

• 2014: الجزائري ياسين براهيمي.

• 2015: الإيفواري يايا توريه.

• 2016: الجزائري رياض محرز.

• 2017: المصري محمد صلاح.