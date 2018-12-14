موعد مباراة العين والترجي في كأس العالم للأندية

يلاقي نادي العين الإماراتي منافسه الترجي التونسي، غدًا السبت، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الإمارات بين 12 و22 ديسمبر الحالي.

وتبدأ المباراة الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة العين والترجي على شبكة قنوات beINSPORTS.

ولم يسبق للعين والترجي أن لعبا ضد بعضهما من قبل.

ويشارك الترجي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، في حين يلعب العين بصفته بطل الدولة التي تستضيف البطولة.

وتغلب العين 4/3 بركلات الترجيح على ويلنغتون من نيوزيلندا، الأربعاء الماضي، بعد أن تعادلا 3/3.

ويشارك العين في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، في حين يشارك الترجي للمرة الثانية، إذ شارك العام 2011، وحصل على المركز السادس.

وقال المهاجم المصري حسين الشحات لاعب العين: “هدفنا حصد لقب البطولة وما دام العين يلعب على أرضه وأمام جمهوره الذي يدعمه بقوة من المدرجات، فعلينا أن نضع التتويج باللقب نصب أعيننا”.

وأضاف: “كان جمهور العين أهم من اللاعبين في المباراة الأولى أمام تيم ويلينغتون، وكانوا دعمًا للجميع من أجل العودة في النتيجة، خاصة في الأوقات الصعبة التي كنا منهزمين خلالها، وأقول للجماهير إننا بحاجة إليهم في المباراة المقبلة أمام الترجي، وننتظر دعمًا أكبر منهم لتحقيق نتيجة إيجابية”.