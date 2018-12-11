مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة النسور والدراويش

يسدل الستار، مساء الثلاثاء، على منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بالمواجهة المرتقبة التي تجمع الرجاء المغربي وضيفه الإسماعيلي المصري في إياب ثمن النهائي على ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء بصافرة الحكم العماني أحمد أبوبكر.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين باستاد الإسماعيلية بالتعادل دون أهداف وهو ما يجعل كل الاحتمالات واردة في حسابات التأهل بين الفريقين.

وصعدت إلى دور الثمانية 7 فرق هي: الهلال والأهلي السعوديين والاتحاد المصري والوصل الإماراتي ومولودية الجزائر والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي.

وتستعرض “إرم نيوز” في هذا التقرير أبرز ملامح مواجهة نسور الرجاء، والدراويش لقب فريق الإسماعيلي المصري فإلى السطور الآتية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 21:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق المصري عصام عبده والإماراتي علي سعيد الكعبي.

فرصة التأهل

يبقىى الفوز ضمانًا لصعود أي فريق من الثنائي بينما يعني التعادل دون أهداف اللجوء لضربات الترجيح.

ويعني التعادل الإيجابي صعود الإسماعيلي بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض.

طموح جاريدو

يعتمد الرجاء على طموح مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المتوج أخيراً بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

ويقدم الرجاء مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة ويملك توليفة من عناصر الخبرة والشباب على رأسهم بدر بانون قلب الدفاع ومحمود بنحليب هداف الفريق وسفيان الرحيمي والمخضرم محسن ياجور.

ويعتمد جاريدو على الكرة الهجومية السريعة والمفتوحة مع الضغط في وسط الملعب، ويبدو الرجاء متسلحاً بحماسة جماهيره من أجل العبور إلى ربع النهائي والدفاع عن الكرة المغربية بعد خروج الوداد على يد النجم الساحلي التونسي.

أزمات الإسماعيلي

يعيش الإسماعيلي أزمات بالجملة بسبب تراجع نتائجه بالدوري المصري وتمرد حارسه المخضرم عصام الحضري المنقطع عن التدريبات بجانب احتمالية رحيل البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني للدراويش بسبب ظروف أسرية بعد المباراة.

ويعتمد الإسماعيلي على خبرة قائده حسني عبدربه وموهبة ثنائي الدفاع محمود متولي وباهر المحمدي مع قوة المدافع الغاني ريتشارد بافور وانطلاقات الظهير الأيسر طارق طه.. ويراهن فييرا على تألق عمر الوحش لاعب الوسط وأيضاً مجهود ثنائي الارتكاز عماد حمدي ونادر رمضان ودور التونسي لسعد الجزيري.

وأكد طارق مصطفى مدرب سريع واد زم المغربي لإرم نيوز أن الإسماعيلي لا يعيش أفضل فتراته والمواجهة ستكون صعبة عليه بكل تأكيد خاصة مع تطور الرجاء وتقديمه كرة سريعة ورائعة.

وأضاف: “الرجاء لديه كوكبة من النجوم وجماهير متحمسة وعبور عقبة الإسماعيلي سيضمن له التأهل لدور الثمانية وهو طموح مهم للنسور من أجل مواصلة المشوار بالبطولة العربية”.