المريخ السوداني ينجو من ريمونتادا اتحاد الجزائر ويتأهل لربع نهائي كأس زايد (فيديو)

أفلت المريخ السوداني من ريمونتادا منافسه اتحاد الجزائر الجزائري وتأهل إلى دور الـ 8 من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وتغلب اتحاد الجزائر 2/0 على المريخ السوداني، لكنه ودع البطولة بعد أن خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 4/1 في السودان، ليتأهل المريخ بنتيجة إجمالية 4/3.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد الجزائر 1/0، بهدف سجله أسامة شيتة، في الدقيقة 40، مستغلًا خطأ من حارس المريخ.

وأضاف وليد عرجى الهدف الثاني للنادي الجزائري في الدقيقة 60، بتسديدة رائعة من داخل المنطقة مستغلًا كرة عرضية.

وتأهلت أندية الأهلي السعودي والاتحاد السكندري المصري والهلال السعودي ومولودية الجزائر والوصل الإماراتي والنجم الساحلي التونسي إلى دور ربع النهائي.

هدف ينعش آمال #اتحاد_العاصمة..

“أسامة شيتة” يستغل خروج حارس مرمى #المريخ ويضع الكرة في الشباك معلناً تقدم فريقه بالهدف الأول في الدقيقة 40#إتحاد_العاصمة_المريخ

#كأس_زايد_للأندية_الابطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/9QCvmWxT9j — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨