أهداف مباراة اتحاد الجزائر والمريخ.. 2/0 للنادي الجزائري (فيديو)

أهداف مباراة اتحاد الجزائر والمريخ.. 2/0 للنادي الجزائري (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم أسامة شيتة بالهدف الأول لناديه اتحاد الجزائر في مباراته أمام المريخ السوداني في إياب دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وجاء هدف أسامة شيتة في الدقيقة 40، مستغلًا خروج حارس مرمى المريخ الخطأ.

وأضاف وليد عرجي الهدف الثاني لاتحاد الجزائر بتسديدة رائعة من داخل المنطقة في الدقيقة 60.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز المريخ 4/1 في مباراة الذهاب.

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