أهداف مباراة اتحاد الجزائر والمريخ.. 2/0 للنادي الجزائري (فيديو)

تقدم أسامة شيتة بالهدف الأول لناديه اتحاد الجزائر في مباراته أمام المريخ السوداني في إياب دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وجاء هدف أسامة شيتة في الدقيقة 40، مستغلًا خروج حارس مرمى المريخ الخطأ.

وأضاف وليد عرجي الهدف الثاني لاتحاد الجزائر بتسديدة رائعة من داخل المنطقة في الدقيقة 60.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز المريخ 4/1 في مباراة الذهاب.

هدف ينعش آمال #اتحاد_العاصمة..

“أسامة شيتة” يستغل خروج حارس مرمى #المريخ ويضع الكرة في الشباك معلناً تقدم فريقه بالهدف الأول في الدقيقة 40#إتحاد_العاصمة_المريخ

#كأس_زايد_للأندية_الابطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/9QCvmWxT9j — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨