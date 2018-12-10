مباراة المريخ السوداني واتحاد الجزائر.. هل تشهد كأس زايد ريمونتادا تاريخية؟

يحل فريق المريخ السوداني ضيفًا ثقيلًا على اتحاد الجزائر، مساء اليوم الاثنين، في إياب دور الستة عشر بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال على ملعب “5 يوليو” بالعاصمة الجزائر.

وحصد المريخ السوداني فوزًا عريضًا في ملعبه بجولة الذهاب بنتيجة 4-1 على حساب الفريق الجزائري، الذي يبحث عن رد اعتباره، والقتال حتى آخر لحظة من أجل بلوغ دور الثمانية بالبطولة العربية.

وتأهلت 6 أندية إلى دور الثمانية بالبطولة العربية وهي: الهلال والنصر السعوديّان، والاتحاد المصري، والوصل الإماراتي، ومولودية الجزائر، والنجم الساحلي التونسي.

ويبقى السؤال هل يستطيع اتحاد الجزائر صناعة ريمونتادا تاريخية بإسقاط المريخ أو يصعد الفريق السوداني؟ وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 7:00 بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق حازم عبد السلام.

سيناريوهات التأهل

يبقى سيناريو التأهل بالنسبة لاتحاد الجزائر مرهونًا بالفوز بنتيجة 3-0 أو بنتيجة أكبر.

وينتظر المريخ السوداني الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين للتأهل إلى دور الثمانية أو الخسارة بنتيجة 5-2 أو أكبر.

أوراق اتحاد الجزائر

يبقى المدرب الفرنسي تيري فروجي في موقف حرج من أجل تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره والتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس زايد ومن خلال فوز صعب بفارق مريح من الأهداف.

وتبدو الضغوط أكبر على الفريق الجزائري لتعويض الهزيمة المريرة ذهابًا، ويعتمد اتحاد الجزائر على قدرات مهاجمه الكونغولي برانس إيبارا وعبد الرحمن مزيان بجانب رفيق بودربال بجانب خبرة محمد بن خماسة وعبد الرؤوف بن غيث.

أسلحة المريخ

يعتمد المدير الفني يامن الزلفاني، مدرب المريخ السوداني، على نتيجة لقاء الذهاب من أجل عبور موقعة الجزائر رغم تصريحات الزلفاني بأن نتيجة الذهاب لا تضمن لفريقه حسم التأهل لربع نهائي البطولة العربية.

ويبقى بكري المدينة، هداف الفريق، نجم الشباك في التشكيلة الحمراء بجانب محمد عبد الرحمن وخالد النعسان مع الثلاثي محمد هاشم التكت وضياء الدين محجوب ومحمد الرشيد في خط الوسط.

وأكد السوداني عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أن المريخ فريق كبير ولديه قدرة على عبور عقبة اتحاد الجزائر في عقر داره.

وأوضح أن عودة اتحاد الجزائر لن تكون سهلة، إذ تحتاج لضغط مكثف منذ البداية، وتسجيل هدف مبكر، وحسم التأهل يأتي بالصبر وعدم الاستعجال.