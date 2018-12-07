نادي الزمالك يسعى إلى مبادلة حميد أحداد بمهاجم الرجاء المغربي

بدأ نادي الزمالك مفاوضاته لضم المهاجم محمود بنحليب لاعب الرجاء البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر في نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة تحدث مع وكيل المغربي حميد أحداد لدخول لاعب الفريق في صفقة تبادلية يذهب بموجبها إلى الرجاء، مقابل استقدام بنحليب للقلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن الوكيل المغربي وافق على عرض الزمالك بمبادلة “أحداد” مع بن حليب، والتفاوض حول المقابل المالي مع مسؤولي الرجاء من أجل إتمام الصفقة التي يسعى الأهلي أيضًا إلى حسمها لتدعيم خط هجومه.

ومن جانبه وافق السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق، وتحدث وكيله مع الوكيل المغربي للاعب لحسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى الزمالك إلى تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ظهور كاسونغو كابونغو بمستوى سيئ، وعدم تقديم عمر السعيد المستوى المأمول منه.