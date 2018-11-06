منتخب أفريقيا يهزم نجوم العالم في مباراة استعراضية بمدينة العيون المغربية (فيديو)

منتخب أفريقيا يهزم نجوم العالم في مباراة استعراضية بمدينة العيون المغربية (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل الدولي السنغالي السابق الحاجي ضيوف أفضل لاعب في أفريقيا مرتين هدفين ليقود منتخب القارة للفوز 4-2 على منتخب نجوم العالم، اليوم الثلاثاء، في مباراة استعراضية في العيون كبرى مدن الصحراء الغربية سيخصص ريعها للأغراض الخيرية.

وضع المغربي أبو بكر زعيتر منتخب أفريقيا في المقدمة بعد عشر دقائق بعد عمل رائع من الغاني عبيدي بيليه والحاجي ضيوف.

وأضاف السنغالي خليلو فاديغا الهدف الثاني لنجوم أفريقيا في الدقيقة 21 من ركلة حرة خدعت الحارس الكولومبي رينيه هيغيتا.

وضغط منتخب العالم في الدقائق الأخيرة للشوط الأول لكن تسديدة البرازيلي كافو ارتطمت بالقائم الأيمن لينتهي هذا الشوط بتقدم زملاء الحارس المصري نادر السيد 2-صفر. وقلص كلارينس سيدورف لاعب هولندا السابق النتيجة لمنتخب العالم بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني بتسديدة قوية.

وعزز ضيوف تقدم منتخب أفريقيا في الدقيقة 55 لكن النجم البرازيلي رونالدينيو أضاف الهدف الثاني لمنتخب العالم في الدقيقة 59 بعد فاصل مهاري.

وعاد ضيوف ليسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء.

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