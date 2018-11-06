موعد مباراة النصر ومولودية الجزائر‎ في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية

يواجه نادي النصر السعودي نظيره مولودية الجزائر، مساء غدٍ الأربعاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في قمة عربية من العيار الثقيل، في إطار ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.

وبدأ العالمي مشواره في كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ32، والذي واجه فيه الجزيرة الإماراتي وتخطاه بمجموع نتائج (6-2)، بعد أن انتصر ذهابًا بهدفين لهدف وإيابًا بأربعة أهدافٍ لهدف، كذلك بدأ الفريق الجزائري البطولة من الدور الأول بمواجهة ضد الرفاع البحريني، ونجح في التأهل بعد الانتصار ذهابًا بهدفين لهدف والتعادل سلبيًا بدون أهداف.

– للجمهور الرياضي:

مباراة الذهاب بين فريقي #النصر_السعودي و #مولودية_الجزائر_الجزائري ستقام بمشيئة الله غداً الأربعاء على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة #الرياض . — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) November 6, 2018

فيما يدخل النصر المباراة وهو لديه خسارة من الأهلي بهدفين نظيفين في كلاسيكو الجولة الثامنة في الدوري السعودي، وهذه الهزيمة هي الأولى للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، وبعدها استقر رصيده عند النقطة 19 وتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الراقي، وبفارق نقطتين من الهلال المتصدر.

بينما يحتل المولودية المركز الثالث أيضًا في الدوري الجزائري برصيد 19 نقطة، لكن الفارق بينه وبين اتحاد العاصمة كبير هو 7 نقاط، أما الفارق بينه وبين شبيبة القبائل الوصيف فهو 4 نقاط.

ويقام لقاء الإياب في ملعب 5 يوليو 1962 بالعاصمة الجزائر في 27 نوفمبر.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أن الحكم المغربي رضوان جيد سيدير مباراة النصر السعودي ومولودية الجزائر.

ووفقًا لما ذكره نادي النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر، فإن اللقاء سينطلق في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة، السابعة بتوقيت القاهرة، وينقل حصريًا على قنوات أبوظبي الرياضية، ويعلق عليه الثنائي عامر عبدالله وحازم عبدالسلام.