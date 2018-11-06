كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر السعودي ومولودية الجزائر في كأس زايد للأندية الأبطال

يخوض فريق النصر السعودي مواجهة صعبة ضد ضيفه مولودية الجزائر، مساء الأربعاء المقبل، في جولة الذهاب بدور الستة عشر بالبطولة العربية “كأس زايد” للأندية.

ويراهن جمهور النصر على هذه المواجهة لاستعادة الثقة بعد الخسارة أمام الأهلي بالدوري، كما أنه يخشى في الوقت ذاته أن تكتب المزيد من المعاناة للعالمي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ومولودية الجزائر، فإلى السطور التالية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” بالملز، في جولة الذهاب بدور الستة عشر لبطولة كأس زايد في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت أبوظبي 20:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم غد الأربعاء.

وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، بصوت المعلّقين عامر عبد الله وحازم عبدالسلام.

تاريخ المواجهات

جمعت الفريقين مواجهتان فقط في بطولة دوري أبطال العرب عام 2007، وصعد النصر على حساب المولودية إلى دور الثمانية بالبطولة.

وتقابل الفريقان في المملكة العربية السعودية وفاز النصر بنتيجة 2-1، وسجل للعالمي طلال المشعل وسعد الحارثي، بينما أحرز للمولودية محمد بعداش، وفي لقاء الإياب في الجزائر تعادل الفريقان بنتيجة 2-2، إذ سجل للنصر سعد الحارثي وأحمد المبارك، وأحرز للمولودية كمال الدين بوعصيدة وسفيان يونس.

النصر وعودة الثقة

يتطلع النصر لعودة الثقة بعد أن خسر الفريق أمام الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي، وهو الأمر الذي أثار في قلوب جماهير العالمي خوفًا من موسم جديد بلا بطولات.

ويعتمد النصر بقيادة مديره الفني الأوروجوياني على خبرات نجومه الكبار؛ خاصة المثلث الهجومي المرعب بقيادة المغربي عبدالرازق حمد الله والنيجيري أحمد موسى والبرازيلي جوليانو مع دور اللاعب المغربي نور الدين أمرابط في خط الوسط واللاعب عبدالعزيز الجبرين.

ويبقى دفاع النصر من الأزمات التي تواجه الفريق في ظل الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الأهلي، خاصة من عمر هوساوي بجانب بطء برونو أوفيني، كما يفتقد العالمي خدمات حارسه الأسترالي براد جونز.

وأكد إكرامي عبدالعزيز، مدرب فريق السر السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن النصر لديه قدرات رائعة واستقرار من الموسم ببقاء كارينيو في منصبه، ولكن الفريق مازال يعاني في بعض المراكز خاصة قلب الدفاع.

وأضاف: “مباراة المولودية صعبة بكل المقاييس بالنسبة للنصر، لأن أندية شمال أفريقيا تتسم بالمجهود البدني الكبير، والأداء الجماعي المنظم والخشونة، وهو ما يزيد المهمة صعوبة على لاعبي النصر”.

مفاجآت المولودية

يسعى فريق مولودية الجزائر لتحقيق الفوز على النصر أو التعادل كنتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب بالجزائر.

ويعتمد مولودية الجزائر بقيادة مديره الفني المغربي عادل عمروش، على استعادة الفريق خدمات الثلاثي عبدالرحمن حشود وأليو دينج والحارس فريد شعال بجانب لاعب الوسط المتألق سفيان بن دبكة.