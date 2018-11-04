وفاة المدرب المغربي مصطفى مديح بعد صراع مع المرض

قال الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن مصطفى مديح مدرب منتخب الشباب تحت 20 عامًا فارق الحياة بعد معاناة مع المرض.

ودرب مديح، الذي توفي عن عمر 62 عامًا، كل الفئات السنية لمنتخب المغرب بما في ذلك المنتخب الأول، وذلك بشكل مؤقت في مباراة واحدة بعد إقالة البرتغالي أومبرتو كويليو وقبل تعيين بادو الزاكي في 2002.

وقاد مديح المغرب في أولمبياد أثينا 2004 وفاز بذهبية دورة الألعاب الفرانكفونية بكندا في 2001، وأشرف مؤخرًا على منتخب الشباب.

وقدم فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، العزاء لأسرة مديح الذي يدفن في مسقط رأسه بمدينة الدار البيضاء.

وقاد مديح فريق أولمبيك خريبكة للفوز بكأس العرش في 2006 ولقب دوري المحترفين في 2007 وكرر الانجاز مع الجيش الملكي بالفوز بالكأس مرتين متتاليتين والتتويج بالدوري في 2008.