الترجي ضد الأهلي.. تركي آل الشيخ يهاجم هشام الخلصي مذيع beINsports

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، على الأزمة الدائرة بين جماهير الأهلي المصري والترجي التونسي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أحداث لقاء الفريقين يوم الجمعة الماضي، في برج العرب.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “حبايبي الجمهور المصري… لطالما حكينا عن هشام الخلصي… فمن عض اليد التي امتدت له من البداية وهي ART لا تنتظرو منه الوفاء وهو يعمل مع الدويلة التي تزرع الفتن في كل مكان… مع خالص أمنياتي بالتوفيق”.

وشنّت وسائل الإعلام التونسية هجومًا كبيرًا ضد الحكم الجزائري مهدي عبيد الذي أدار مواجهة الأهلي والترجي، وطالبت بعقابه، كما وصل الأمر إلى شن هجوم ضارٍ من بعض الإعلاميين التوانسة، وعلى رأسهم هشام الخلصي مقدم برامج قنوات “بي إن سبورتس”، والذي كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ما عاش اللي يعتدي على الترجي الدولة قوي برجاله ملعب رادس هذه المرة سيكون مسرحًا لـ………فانتطرونا”.

من جانب آخر قال محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بعثة الترجي التونسي تلقت الدعم الكامل من مسؤولي النادي خلال تواجدها في برج العرب قبل مواجهة الفريقين أمس الأول الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف يوسف في تصريحات صحافية أن تعرض حافلة الترجي لإجراءات أمنية في عمليات التفتيش على أبواب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية يُعد إجراءً احترازيًّا، وهو نفس ما تعرضت له أيضًا حافلة الأهلي، في ظل التشديدات الأمنية الاحترازية وقتها؛ بسبب الحادث الإرهابي الغاشم الذي ضرب إحدى المحافظات في نفس يوم المباراة.

وأوضح أنه جمعه حديث مع رياض بن نور، نائب رئيس الترجي ورئيس البعثة عقب انتهاء المباراة؛ من أجل الاطمئنان على البعثة التونسية، وتلبية كل احتياجاتها قبل مغادرة برج العرب، مؤكدًا تعاون الأهلي الكامل مع بعثة الترجي أثناء تواجدها في مصر.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي شهدت جدلًا واسعًا بسبب احتساب الحكم ركلتي جزاء مشكوك في صحتهما، ورغم اللجوء لتقنية الفيديو إلا أنه صمم على احتسابهما ما أثار الغضب ضده وتصاعدت الأمور لقيام الاتحاد التونسي بتقديم طلب لإعادة اللقاء.

يذكر أن الأهلي يطير إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الترجي مساء الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي 3-1.