هيرفي رينار راضٍ عن تعادل منتخب المغرب مع المغرب

اعتبر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المغرب أن التعادل 2/2 أمام جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 أمس الثلاثاء، يبقى منطقيًا بداعي وجود الكثير من الصعوبات والغيابات.

وقال رينار للصحفيين بعدما استقبل المغرب هدف التعادل من أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع: “في مثل هذه المباريات ورغم صعوبتها التي أعرفها جيدًا… كان علينا الفوز، ولم نتمكن من ذلك لأننا لم نضغط على اللاعب صاحب تمريرة الهدف الثاني”.

“لكن بالنظر إلى الظروف والغيابات تبقى النتيجة مقبولة”.

وظل المغرب ثانيًا في المجموعة الثانية متأخرًا بنقطة واحدة عن الكاميرون صاحبة الصدارة، التي تعادلت دون أهداف مع منتخب مالاوي ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما تملك جزر القمر نقطتين فقط.

وتشهد هذه المجموعة وضعًا استثنائيًا إذ إن الكاميرون ضمنت المشاركة لأنها ستستضيف نهائيات كأس الأمم، لذا سيصعد معها صاحب المركز الثاني إذا بقيت في الصدارة، أو سيتأهل المتصدر إذا تراجعت الكاميرون في الترتيب.

ويستضيف المغرب يوم 16 نوفمبر مباراة مرتقبة أمام الكاميرون، وسيحاول تعويض خسارته الوحيدة 0/1، بينما تلعب مالاوي في ضيافة جزر القمر.

وقال رينار الذي فاز فريقه منذ أيام على أرضه أمام جزر القمر بفضل هدف في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء: “في مباراة الذهاب لم أكن راضيًا عن الأداء، وليس عن النتيجة؛ لأن في كرة القدم هناك الأداء والنتيجة، لكن الظروف كانت مختلفة تمامًا هنا”.

“عانينا من بعض الصعوبات على غرار الإصابات. أعتقد أنه باستثناء أول ربع ساعة أدينا مباراة جيدة، وكان بإمكاننا الحفاظ على تقدمنا في آخر 5 دقائق، وهو ما لم نفعله أمام فريق جيد لجزر القمر”.

وأضاف “مع نهاية هذا الأسبوع جمعنا 4 نقاط ويمكن أن نعتبر أنفسنا راضين رغم أنه كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل، لكن للأسف لم نتمكن من الاحتفاظ بالتقدم”.