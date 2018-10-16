منتخب تونس يعبر النيجر ويصطحب مصر إلى أمم أفريقيا 2019 رسميًا

تألق المهاجم فراس شواط في أول ظهور له مع منتخب تونس عندما قاده للفوز خارج أرضه 2-1 على النيجر اليوم الثلاثاء والتأهل برفقة مصر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون العام المقبل.

وسدد شواط مهاجم الصفاقسي الصاعد كرة داخل المنطقة اصطدمت بالحارس وعادت إليه ليكملها في الشباك الخالية في الدقيقة 27.

وبعد خمس دقائق أخرى تلقّى نعيم السليطي تمريرة طويلة من فوق الدفاع واندفع نحو المنطقة قبل أن يمررها إلى “شواط” الذي تابعها دون عناء في الشباك.

وقلّص “أليو يوسف” الفارق لأصحاب الأرض عندما استغل هفوة من دفاع تونس، وسدد كرة من مدى قريب في المرمى في الدقيقة 36.

وحسمت تونس تأهلها لنهائيات كأس أمم أفريقيا بعد أن تصدرت ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة من أربع مباريات متتالية متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن مصر صاحبة المركز الثاني.

وضمن منتخب مصر الفائز 2-صفر على سوازيلاند في وقت سابق اليوم بدوره تأهله لنهائيات الكاميرون، إذ تجمد رصيد النيجر وسوازيلاند عند نقطة واحدة.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة بـ12 نقطة أمام منتخب مصر صاحب الـ9 نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات، ويتقابل المنتخبان اللذان ضمنا التأهل في الجولة المقبلة في القاهرة قبل أن يواجه الفراعنة النيجر خارج الديار في الجولة الختامية في مارس.