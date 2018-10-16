جزر القمر تحبط المغرب بتعادل قاتل في تصفيات أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

جزر القمر تحبط المغرب بتعادل قاتل في تصفيات أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سقط منتخب المغرب في فخ التعادل أمام جزر القمر (2/2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب سعيد محمد الشيخ، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

سجل هدفي جزر القمر الفاردو في الدقيقة الثامنة والوقت بدل الضائع، بينما سجل للمنتخب المغربي، خالد بوطيب ونورالدين أمرابط في الدقيقتين ( 52) و (60).

ولم تمضِ أكثر من 8 دقائق، حتى تمكن منتخب جزر القمر من تسجيل الهدف الأول عبر الفاردو، من تسديدة داخل مربع العمليات.

وفي الدقيقة الـ52، يتوصل بوطيب بكرة في مربع العمليات، ومن تسديدة أرضية يسجل هدف التعادل للأسود.

وتمكن المنتخب المغربي مع الدقيقة 60 من تسجيل الهدف الثاني، حيث حاول علي حمادة حارس جزر القمر إبعاد الكرة، لكنها لمست قدم نورالدين أمرابط، لتعود إلى المرمى.

وتراجع أداء المغرب من أجل الحفاظ على تقدمه، ما جعل منتخب جزر القمر يضغط، إلى أن تمكن الفردان، نجم المباراة، من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

ورفع منتخب المغرب رصيده في المجموعة الثانية إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، بينما واصل منتخب جزر القمر تذيله الترتيب بنقطتين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
محتوى مدفوع
اترك تعليقاً