جزر القمر تحبط المغرب بتعادل قاتل في تصفيات أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

سقط منتخب المغرب في فخ التعادل أمام جزر القمر (2/2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب سعيد محمد الشيخ، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

سجل هدفي جزر القمر الفاردو في الدقيقة الثامنة والوقت بدل الضائع، بينما سجل للمنتخب المغربي، خالد بوطيب ونورالدين أمرابط في الدقيقتين ( 52) و (60).

ولم تمضِ أكثر من 8 دقائق، حتى تمكن منتخب جزر القمر من تسجيل الهدف الأول عبر الفاردو، من تسديدة داخل مربع العمليات.

هدف جزر القمر الأول في مرمى المغرب HD pic.twitter.com/wZRqF6MtKI — بث مباريات (@EXTI0) October 16, 2018

وفي الدقيقة الـ52، يتوصل بوطيب بكرة في مربع العمليات، ومن تسديدة أرضية يسجل هدف التعادل للأسود.

هدف التعادل لمنتخب المغرب في مرمى جزر القمر HD #COMMAR pic.twitter.com/IIoAlswVAE — بث مباريات (@EXTI0) October 16, 2018

وتمكن المنتخب المغربي مع الدقيقة 60 من تسجيل الهدف الثاني، حيث حاول علي حمادة حارس جزر القمر إبعاد الكرة، لكنها لمست قدم نورالدين أمرابط، لتعود إلى المرمى.

هدف المغرب الثاني في مرمى جزر القمر عن طريق نور الدين امرابط HD #النصر #COMMAR pic.twitter.com/AEPLlQdNmW — بث مباريات (@EXTI0) October 16, 2018

وتراجع أداء المغرب من أجل الحفاظ على تقدمه، ما جعل منتخب جزر القمر يضغط، إلى أن تمكن الفردان، نجم المباراة، من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

ورفع منتخب المغرب رصيده في المجموعة الثانية إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، بينما واصل منتخب جزر القمر تذيله الترتيب بنقطتين.