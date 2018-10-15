بعد أن فضّل شقيقه منتخب هولندا.. عمر الرقيق يلعب لمنتخب تونس

سيلتقي المنتخب الأولمبي التونسي اليوم الإثنين، منافسه الإيطالي على ملعب روميو منتي بمدينة فيتشنزا، في مواجهة ودية تحضيرية استعدادًا للاستحقاقات الرياضية القادمة.

وستشهد المباراة الظهور الأول للاعب الشاب عمر الرقيق، مدافع هيرتا برلين الألماني، الذي وافق على حمل قميص المنتخب التونسي.

ورفض شقيق اللاعب، كريم الرقيق في مارس الماضي، الانضمام إلى صفوف نسور قرطاج مفضلًا اللعب لصالح المنتخب الهولندي.

وتكوّن عمر الرقيق، البالغ من العمر 17 عامًا، في أكاديمية أولمبيك مارسيليا، قبل أن يجلب أنظار الفريق الألماني الذي أمضى معه أول عقد احترافي في مسيرته في صيف 2018.

ويتدرب المدافع الشاب مع الفريق الأول للتعود على الأجواء تمهيدًا لإقحامه في المباريات الرسميّة، خصوصًا أن المجري بال دارداي، المدير الفني لهيرتا برلين، هو من أوصى بالتعاقد معه.

ويعمل الاتحاد التونسي لكرة القدم على استقطاب اللاعبين الشباب ذوي الأصول التونسية منذ سن مبكرة، لتسهيل إقناعهم بالانضمام إلى صفوف نسور قرطاج، قبل ارتفاع أسهمهم ودخول منتخبات كبرى على الخط.

يسعى المسؤولون إلى تجنب تكرار سيناريو اللاعبين سامي خضيرة ووسام بن يدر وحاتم بن عرفة الذين رفضوا حمل قميص المنتخب التونسي في ظل توفر عروض أكثر تنافسية، من منتخبات ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص.

ويعتبر النقّاد الرياضيون أن الاتحاد التونسي لكرة القدم يراهن على تأثير التصنيف الدولي للمنتخب التونسي، إذ احتل في مايو الماضي المركز الرابع عشر عالميًا، لإقناع اللاعبين الشباب بمميزات اللعب في صفوف المنتخب الوطني.

وشارك المنتخب التونسي في كأس العالم الأخيرة في روسيا، في حين غاب عنها منتخب الطواحين وهو ما يعتبره المتابعون عاملًا مهمًا في ترجيح كفة تونس لإقناع عمر الرقيق.