ماذا قال رينار عن تواضع أداء المغرب ضد جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2019؟

أقرَّ إيرفي رينار، مدرب المغرب، بأن فريقه قدَّم مباراة ضعيفة أمام جزر القمر، رغم أنه انتزع فوزًا متأخرًا 1-صفر بعد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي كانت ضِمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، أمس السبت.

كما أشاد المدرب الفرنسي بدور الجماهير التي ساندت المنتخب المغربي باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء، رغم الأداء المتواضع أمام منتخب جزر القمر المغمور الذي قدَّم عرضًا مليئًا بالحماسة.

وقال رينار: “كان الجمهور أفضل شيء في المباراة”.

وأضاف عن اختياراته للتشكيلة: “كما تعرفون فإن نبيل ديرار يواجه مشاكل مع ناديه منذ شهر ونصف الشهر، لكنه يتدرب على أعلى مستوى، لذا لا ينبغي البحث عن أعذار عندما نلعب بشكل سيئ وانتقاد (أداء) نبيل ديرار، لكن ينبغي أن ننظر للأداء الجماعي.

“لم يجد المدافعون حلولًا لتمرير الكرة وذلك لغياب الحركة والتنقل بين الخطوط.. في أول 45 دقيقة كنا نرسل كرات للأمام أمام دفاع متكتل في غياب أي حلول”.

وتابع: “بدأنا الشوط الثاني على نحو جيد، بعد ذلك بضع كرات طويلة بسبب غياب الإبداع. افتقدنا في هذه الليلة اللاعبين المبدعين، كانت أمسية قدمنا فيها عرضًا ضعيفًا”.

وقال رينار، إنه لحسن الحظ انتهت هذه المباراة “المؤلمة” بالحصول على النقاط الثلاث.

ورفع المنتخب المغربي، الذي يواجه جزر القمر مرة أخرى خارج ملعبه بعد غد الثلاثاء، رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بفارق نقطة واحدة خلف منتخب الكاميرون المتصدر الذي تغلَّب 1-صفر على مالاوي يوم الجمعة.

ويحتل منتخب جزر القمر المركز الرابع والأخير في المجموعة بنقطة واحدة متأخرًا بنقطتين عن مالاوي.

وتابع: “الآن ينبغي أن نفكر في مباراة الثلاثاء التي ستكون أصعب في أجواء أكثر صعوبة ونحن نعرف ذلك”.