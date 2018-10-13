تونس تحقق الانتصار الثالث على التوالي بتصفيات أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

تونس تحقق الانتصار الثالث على التوالي بتصفيات أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حقق المنتخب التونسي، اليوم السبت، انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتي ستقام في الكاميرون العام المقبل.

وتغلب المنتخب التونسي على ضيفه النيجر بهدف دون ردٍ ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من التصفيات القارية.

وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله ياسين مرياح في الدقيقة 17.

وفشلت جميع محاولات النيجر في إدراك التعادل لينتهي اللقاء بفوز تونس بالنقاط الثلاث.

وبذلك، تتصدر تونس الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن مصر، وجاء منتخب سوازيلاند ثالثًا برصيد نقطة بفارق الأهداف عن النيجر.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون العام 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

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