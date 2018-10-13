ركلة جزاء قاتلة تنقذ المغرب من فخ جزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

أحرز فيصل فجر هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود المغرب إلى فوز صعب 1-صفر على جزر القمر في الدار البيضاء، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، اليوم السبت.

واحتاج منتخب المغرب، الذي شارك في كأس العالم الأخيرة في روسيا، لركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحطم دفاعات جزر القمر، ويحقق فوزه الثاني في ثلاث مباريات.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني متأخرًا بنقطة واحدة عن الكاميرون التي تغلبت على مالاوي 1-صفر، أمس الجمعة.

ويحتل منتخب جزر القمر المركز الرابع والأخير في المجموعة بنقطة واحدة متأخرًا بنقطتين عن مالاوي ثالثة الترتيب.