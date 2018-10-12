رسميًا.. شهاب الليلي يعود لتدريب النادي الأفريقي التونسي (صورة)

قال النادي الأفريقي وصيف بطل الدوري التونسي الممتاز، إنه عيّن شهاب الليلي مدربًا جديدًا بعد فسخ التعاقد مع البلجيكي جوزيه ريغا بسبب سوء النتائج.

وأضاف النادي في بيان “نظرًا لتواضع نتائج فريق كرة القدم في بداية هذا الموسم الرياضي والتي لم تكن في مستوى توقعات جماهير النادي ولا تعكس قيمة ما توفر من إمكانات مادية ولوجستية لتحقيق الانطلاقة اللائقة قررت الإدارة إنهاء التعاقد مع المدرب جوزيه ريغا”.

وجاءت إقالة البلجيكي ريغا بعد الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في مثلها، والخسارة في مواجهتين آخرهما 4/1 أمام الملعب التونسي”.

ويحتل الأفريقي المركز التاسع في الدوري بـ 4 نقاط.

وأشار البيان إلى أن إدارة النادي قررت تعيين شهاب الليلي مدربًا جديدًا.

ويأتي قرار التعاقد مع الليلي بعد ساعات من إقالته من تدريب النجم الساحلي.