رسميًا.. البلجيكي جورج ليكنز مدربًا جديدًا للنجم الساحلي التونسي

أعلن النجم الساحلي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب البلجيكي جورج ليكنز بعد الانفصال عن شهاب الليلي.

وقال النجم الساحلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت “بعد اتمام إجراءات فسخ عقد المدرب شهاب الليلي بالتراضي بين الطرفين توصلت إدارة النجم الساحلي إلى اتفاق نهائي مع المدرب البلجيكي جورج ليكنز لقيادة الفريق”.

وسبق أن قاد ليكنز (69 عامًا) العديد من الأندية في بلاده إضافة إلى منتخبات بلجيكا وتونس والجزائر.

وأنهى النجم الساحلي ارتباطه بشهاب الليلي بعد الفشل في بلوغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا بعد سقوطه على يد غريمه المحلي الترجي في دور الثمانية.

ويحتل النجم الساحلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التونسي، بعد أن حصد سبع نقاط من ثلاث مباريات كما بلغ دور 16 في كأس العرب للأندية الأبطال.