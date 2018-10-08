وهبي الخزري وعصام الجبالي خارج تشكيلة منتخب تونس لمباراة النيجر بتصفيات أمم أفريقيا

انضم فراس بالعربي لاعب وسط النجم الساحلي، وجاسم الحمدوني مهاجم الصفاقسي اليوم الإثنين، إلى منتخب تونس، بعد خروج وهبي الخزري، وعصام الجبالي من التشكيلة المقرر أن تواجه النيجر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019؛ بسبب الإصابة.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان مقتضب “قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني تعويض كل من وهبي الخزري وعصام الجبالي؛ بسبب الإصابة بالثنائي فراس بالعربي وجاسم الحمدوني”.

وانضم لاعب الوسط بالعربي (22 عامًا) إلى النجم الساحلي قادمًا من البنزرتي في بداية الموسم الحالي، وأصبح لاعبًا مهمًا في تشكيلة الفريق، بينما تألق الحمدوني (21 عامًا) في صفوف الصفاقسي منذ بداية الموسم الجديد.

وتعرض الخزري لاعب وسط سانت إيتيان الفرنسي، والجبالي المتألق في صفوف روزنبورغ النرويجي للإصابة في المباريات الأخيرة لفريقيهما.

وتستعد تونس متصدرة المجموعة العاشرة، برصيد 6 نقاط من انتصارين، لمواجهة النيجر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في وقت لاحق من الشهر الحالي، ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة التي تستضيفها الكاميرون عام 2019.

وتحتل النيجر المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة متأخرة بفارق الأهداف عن سوازيلاند، بينما تأتي مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.