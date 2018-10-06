بث مباشر لقرعة دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال‎ (فيديو)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة مراسم قرعة دوري الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وتجرى القرعة، اليوم السبت، الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 14:00 بتوقيت أبوظبي.
وتبث مراسم القرعة عبر قنوات “أبوظبي الرياضية المفتوحة”، التي تملك الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة.
ويمكن متابعة مراسم القرعة في بث حي ومباشر على هذا الرابط:
وتقام مباريات دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب وستنتهي مع نهاية العام الحالي بعد إقامة جولتي الذهاب والإياب.
وصعدت أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد (مصر)، والهلال والأهلي والنصر (السعودية)، ومولودية العاصمة واتحاد العاصمة ووفاق سطيف (الجزائر)، والوداد والرجاء (المغرب)، والمريخ (السودان)، والنفط (العراق)، والنجم الساحلي (تونس)، والوصل (الإمارات).
وتلعب المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية”، على ملعب هزاع بن زايد.