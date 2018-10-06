كل ما تريد معرفته عن قرعة ثمن نهائي كأس زايد

يتابع عشاق الكرة العربية، اليوم السبت، مراسم قرعة دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن الاتحاد العربي أن مباريات دور الـ 16 ستقام بنظام خروج المغلوب وستنتهي مع نهاية العام الحالي بعد إقامة جولتي الذهاب والإياب.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” جميع التفاصيل المتعلقة بقرعة دور الـ 16 للبطولة العربية “كأس زايد”:

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تجرى القرعة، اليوم السبت، الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 14:00 بتوقيت أبوظبي.

وتبث القرعة عبر قناة “أبوظبي الرياضية” الناقل الحصري للبطولة العربية باستوديو يضم كوكبة من نجوم التحليل.

مفاجآت بالجملة

شهد دور الـ32 ببطولة كأس زايد مفاجآت مدوية على رأسها خروج الترجي التونسي حامل اللقب أمام الاتحاد المصري.

وودع أيضًا فريق العين زعيم الكرة الإماراتية أمام وفاق سطيف، كما خرج الصفاقسي التونسي أمام النفط العراقي.

سيطرة أفريقية

تأهل 16 فريقًا إلى دور ثمن النهائي الذي يقام في الفترة بين شهر أكتوبر الجاري وحتى شهر يناير المقبل بنظام خروج المغلوب بجولتي الذهاب والإياب.

وصعدت أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد (مصر)، والهلال والأهلي والنصر (السعودية)، ومولودية العاصمة واتحاد العاصمة ووفاق سطيف (الجزائر)، والوداد والرجاء (المغرب)، والمريخ (السودان)، والنفط (العراق)، والنجم الساحلي (تونس)، والوصل (الإمارات).

وتسيطر أندية عرب أفريقيا بشكل واضح على هذا الدور في ظل تأهل 5 أندية آسيوية فقط.

القرعة المفتوحة

أعلن رجاءالله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، أن القرعة ستكون مفتوحة ولن يتم تجنيب أي فريق مواجهة الآخر.

وربما تشهد هذه المرحلة مواجهات بين أندية الدولة نفسها في ظل تأهل 4 أندية مصرية و3 أندية سعودية ومثلها من الجزائر وفريقين من المغرب.