رسميًا.. إقامة نهائي البطولة العربية على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية”، ستقام على ملعب هزاع بن زايد

ووجه آل الشيخ الشكر للشيخ هزاع بن زايد، مؤكدًا أن المباراة النهائية لكأس زايد ستقام على ملعب نادي العين في الإمارات.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة مراسم قرعة دور الـ16 كأس العرب للأندية 2018.

وتأهلت إلى دور الـ16 أندية الهلال والنصر والأهلي من السعودية، والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، واتحاد العاصمة ووفاق سطيف ومولودية الجزائر من الجزائر، والمريخ السوداني، والرجاء والوداد من المغرب، والنجم الساحلي من تونس، والنفط من العراق، والوصل من الإمارات.

وتقام مباريات دور الـ16 لكأس العرب للأندية بنظام الذهاب والإياب، كما كان الحال في دور الـ32، ويبدأ دور ثمن النهائي في أكتوبر الجاري حتى يناير المقبل.