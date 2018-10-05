موعد قرعة دور الـ16 في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال والقنوات الناقلة‎

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، إلى العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة مراسم قرعة دور الـ16 كأس العرب للأندية 2018.

وتقام الفرعة غدًا السبت، وستبث مراسم القرعة عبر قنوات “أبوظبي الرياضية المفتوحة”، التي تملك الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة.

وتأهلت إلى دور الـ16 أندية الهلال والنصر والأهلي من السعودية، والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، واتحاد العاصمة ووفاق سطيف ومولودية الجزائر من الجزائر، والمريخ السوداني، والرجاء والوداد من المغرب، والنجم الساحلي من تونس، والنفط من العراق، والوصل من الإمارات.

وتقام مباريات دور الـ16 لكأس العرب للأندية بنظام الذهاب والإياب، كما كان الحال في دور الـ32، ويبدأ دور ثمن النهائي في أكتوبر الجاري حتى يناير المقبل.

وتشير تقارير صحفية إلى أن نهائي كأس العرب للأندية سيكون مطلع شهر أبريل 2019.