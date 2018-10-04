تركي آل الشيخ يعلن بداية الاستثمار الرياضي في السودان (صورة)

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية زيارة السودان، وذلك بشأن الاستثمار الرياضي هناك.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي: “بصفتي رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم سأزور السودان لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك”.

وبدأ آل الشيخ استثماراته الرياضية خارج حدود المملكة العربية السعودية، في مصر عن طريق ضخ أموال في النادي الأهلي المصري، ثم الزمالك، وأخيرًا شراء نادي الأسيوطي وتحويله إلى “بيراميدز” بالإضافة إلى إطلاق قناة فضائية تحمل اسم النادي.

وجدد آل الشيخ، دعمه للمغرب لاستضافة كأس أفريقيا 2019، حيث كتب: “كلنا خلف المغرب، وحقها في استضافة كأس أفريقيا، فهي الأجهز والأقدر على ذلك”.