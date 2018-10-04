قائمة منتخب الجزائر لمباراتي بنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

استدعى جمال بلماضي مدرب الجزائر، الثلاثي إسحاق بلفوضيل وجمال بلعمري والحارس مصطفى زغبة، ضمن تشكيلة من 23 لاعبًا لخوض مباراتين أمام بنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ بلفوضيل الموسم الجديد مع هوفنهايم بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا في شباك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، قبل أن يخسر ناديه 2-1.

أما بلعمري فيقود خط دفاع الشباب السعودي، وساهم الحارس زغبة في وصول وفاق سطيف إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أنقذ سلسلة من الفرص الخطيرة في إياب دور الثمانية، وكان من أهم أسباب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب.

واستبعد بلماضي في المقابل فريد بولحية ورياض بودبوز والحارس ألكسندر أوكدجة.

وستلعب الجزائر، التي بدأت مسيرتها مع بلماضي بالتعادل 1-1 مع جامبيا، ضد بنين في 12 و16 أكتوبر تشرين الأول.

وجاءت تشكيلة الجزائر على النحو التالي:

حراس مرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) عز الدين دوخة (الرائد السعودي) مصطفى زغبة (وفاق سطيف).

مدافعون: يوسف عطال (نيس الفرنسي) عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني) رامي بن سبعيني (رين الفرنسي) مهدي طاهرات (لانس الفرنسي) محمد فارس (سبال الإيطالي) رفيق حليش (موريرينسي البرتغالي) جمال بلعمري (الشباب السعودي).

لاعبو الوسط: نبيل بن طالب (شالكه الألماني) سفير تايدر (مونتريال إمباكت الكندي) آدم وناس (نابولي الإيطالي) عدلان قديورة (نوتنجهام فورست الإنجليزي) سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي) رشيد غزال (ليستر سيتي) رياض محرز (مانشستر سيتي) إسماعيل بن ناصر (إمبولي الإيطالي) ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي).

مهاجمون: بغداد بونجاح (السد القطري) ياسين بن زية (فناربخشه التركي) إسحاق بلفوضيل (هوفنهايم الألماني) إسلام سليماني (فناربخشه التركي).