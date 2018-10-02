رسميًا.. خير الدين مضوي مدربًا لمولودية بجاية الجزائري

أعلن نادي مولودية بجاية الجزائري تعيين خير الدين مضوي مدربًا للفريق خلفًا للفرنسي آلان ميشيل.

واستقال ميشيل من منصبه عقب خسارة الفريق على أرضه أمام شبيبة الساورة 1-صفر في الدوري المحلي يوم السبت الماضي والتي أثارت غضب الجماهير.

وانفصل المدرب الجزائري عن النادي الإسماعيلي المصري الشهر الماضي بعد تراجع النتائج في الدوري المحلي الممتاز.

وأعلن الإسماعيلي أن “مضوي” تقدم باعتذار رسمي إلى مجلس الإدارة عن عدم الاستمرار في منصبه بعد تراجع النتائج والتي كان آخرها الخسارة أمام طلائع الجيش وسموحة.

وسيساعد مضوي في قيادة بجاية مدرب وفاق سطيف السابق مليك زرقان.

وقاد مضوي فريق وفاق سطيف للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا العام 2014.