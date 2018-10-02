وليد أزارو على رأس قائمة منتخب المغرب لمباراة جزر القمر

استدعى ايرفي رينار، مدرب المغرب، اليوم الثلاثاء، المهاجم وليد أزارو هداف الأهلي المصري ضمن 26 لاعبًا؛ استعدادًا لخوض مباراتين ضد جزر القمر في وقت لاحق هذا الشهر، بتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.

وواجه المدرب الفرنسي انتقادات لغياب أزارو، هداف الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، عن تشكيلة المغرب في كأس العالم في روسيا، وتجددت الانتقادات قبل الفوز 3-صفر على مالاوي في تصفيات كأس الأمم الشهر الماضي.

وكان رينار يبرر استبعاد أزارو بوجود عدد كبير من المهاجمين، مما أجل انضمام اللاعب، لكنه أشار إلى وجود اتصالات مستمرة مع مواطنه باتريس كارتيرون مدرب الأهلي.

واستمر غياب القائد المهدي بنعطية عن التشكيلة وسط تقارير بشأن خلافه مع مساعد المدرب مصطفى حجي خلال نهائيات كأس العالم، كما يريد التركيز في مسيرته مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد أن فقد مكانه بالتشكيلة الأساسية هذا الموسم.

واستدعى رينار للمرة الأولى المهدي بوربيعة لاعب وسط ساسولو الإيطالي، بينما استمر مبارك بوصوفة بالتشكيلة رغم أنه لا ينتمي لأي فريق حاليًا. واستمر غياب المهاجم نبيل الزهر رغم تألقه مع ليجانيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وكذلك يغيب أمين حارث لاعب شالكه ووليد الحجام (أميان الفرنسي) وياسين بامو (كان الفرنسي) وأشرف بنشرقي (لانس الفرنسي).

ويبدأ المنتخب المغربي معسكرًا، يوم الإثنين المقبل؛ استعدادًا لخوض المباراة الأولى في الدار البيضاء يوم 13 من الشهر الجاري، بينما تقام المباراة التالية في جزر القمر بعد ثلاثة أيام.

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، متقدمًا بفارق الأهداف عن مالاوي ومتأخرًا بنقطة واحدة عن الكاميرون، التي تأهلت بشكل تلقائي للنهائيات باعتبارها صاحبة الضيافة.

ويتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة حصل عليها من تعادله 1-1 مع الكاميرون حاملة اللقب.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: منير المحمدي (ملقة الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي).

مدافعون: نايف أكرد (ديجون الفرنسي)، مروان دا كوستا (إسطنبول باشاكشهر التركي)، نبيل درار (فناربخشه التركي)، أشرف حكيمي (دورتموند الألماني)، مروان سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، حمزة منديل (شالكه الألماني)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي).

لاعبو الوسط: كريم الأحمدي (الاتحاد السعودي)، يوسف آيت بناصر (موناكو الفرنسي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، مبارك بوصوفة (بدون فريق)، سفيان أمرابط (كلوب بروج البلجيكي)، المهدي بوربيعة ( ساسولو الإيطالي)، حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)، صلاح الدين السعيدي (الوداد البيضاوي).

مهاجمون: نور الدين أمرابط (النصر السعودي)، خالد بوطيب (مالطيا سبور التركي)، يوسف نصيري (ليجانيس الإسباني)، أيوب الكعبي (هيبي سي.إف.إف.سي الصيني)، وليد أزارو (الأهلي المصري)، إسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي)، عبد الإله الحافيظي (الرجاء البيضاوي).