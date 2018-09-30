اكتمال عقد الفرق المتأهلة لدور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال.. تعرف على تفاصيل القرعة

أكمل النفط العراقي عقد أندية دور الستة عشر لكأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية“، عقب انتزاعه بطاقة التأهل الأخيرة من أرض الصفاقسي التونسي بالتعادل 2-2 اليوم الأحد.

وتأهلت أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر إلى دور الستة عشر إلى جوار أندية الأهلي والهلال والنصر من السعودية ومولودية الجزائر ووفاق سطيف واتحاد العاصمة من الجزائر.

وكذلك الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي من المغرب والنجم الساحلي من تونس والمريخ السوداني والوصل الإماراتي مع النفط للدور المقبل.

وستجرى قرعة دور الـ16 في الرياض يوم السبت المقبل.

وأعلن طلال آل الشيخ مدير البطولة أن الدور ثمن النهائي من البطولة سيقام بدءًا من شهر أكتوبر وحتى نهاية العام الحالي.

وقال الشيخ في حواره مع قناة “أبو ظبي” الرياضية: “ستمتد مباريات دور الـ16 من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، وبعد إجراء القرعة سيجتمع ممثلو كل فريقين سيلتقيان من أجل تحديد موعد مباراتي الذهاب والإياب”.

وأضاف: “للأندية مطلق الحرية في تحديد موعد مباراتي الذهاب والإياب وأمامهم متسع من الوقت”.