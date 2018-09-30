نفط الوسط العراقي يطيح بالصفاقسي التونسي من كأس زايد للأندية الأبطال (فيديو)

أطاح فريق نفط الوسط العراقي، اليوم الأحد، بنادي الصفاقسي التونسي من بطولة زايد للأندية لكرة القدم “البطولة العربية“، وتعادل معه بهدفين لكل منهما في إياب دور الـ32 للبطولة.

وجاء تأهل نفط الوسط لثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بالعراق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أنهى الصفاقسي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله فراس شواط من ضربة جزاء في الدقيقة 16.

وردّ نفط الوسط بهدفين عن طريق ليث تحسين ومحمد داود في الدقيقتين 60 و68 من زمن اللقاء.

ومع حلول الدقيقة 98 أضاف شواط الهدف الثاني له ولفريقه لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

في واحدة من أجمل مباريات البطولة..#النفط العراقي يفاجئ #الصفاقسي في تونس ويتعادل معه 2-2 ليتأهل مع الكبار إلى دور الـ16

شاهد أهداف المباراة#الصفاقسي_النفط#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JTj2bux7M4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بذلك، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي العربي وهي الرباعي المصري الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والإسماعيلي، ومن الجزائر فرق وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية العاصمة، ومن السعودية فرق النصر وأهلي جدة والهلال، ومن الإمارات الوصل، ومن تونس النجم الساحلي، وتأهل فريقا الوداد البيضاوي والرجاء من المغرب، ونفط الوسط من العراق، والمريخ السوداني.