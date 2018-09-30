الموافقة على “التنقل الحر” للاعبين بين بلدان شمال أفريقيا.. وتنفيذ القرار نوفمبر المقبل (صورة)

وافق اتحاد شمال أفريقيا مبدئيًا على التنقل الحر للاعبين، بين مختلف بلدان منطقة شمال أفريقيا، على أن يتخذ القرار النهائي بجزئياته التقنية والقانونية في جلسة تعقد نهاية شهر نوفمبر 2018.

وعقد اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم (اليوناف) اليوم الأحد 2018 بمدينة شرم الشيخ الاجتماع بمكتبه التنفيذي، برئاسة وديع الجريء رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد التونسي، وبحضور رؤساء بقية الاتحادات الوطنية الأعضاء بالاتحاد، وعدد من ممثليها (تونس – الجزائر – مصر – المغرب وليبيا).

وأعرب رؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء عن موافقتهم المبدئية على جميع هذه الاتفاقيات وإبرام بروتوكول تعاون بخصوص حرية تنقل اللاعبين داخل منطقة شمال أفريقيا، وتبادل الحكام بين الاتحادات المحلية للمنطقة.

وخلال الاجتماع وافق رؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء على تنظيم مسابقة كأس اتحاد شمال أفريقيا للأندية وإقامتها في 2019، على أن يتم تحديد الموعد النهائي والبلد المستضيف خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، المقرر في نهاية شهر نوفمبر 2018 في العاصمة المغربية الرباط.