هل يعود المهدي بنعطية لمنتخب المغرب؟ (صورة)

نشر المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس وعميد المنتخب المغربي على صفحته على “إنستغرام” رسالة للمدرب الفرنسي هيرفي رينار بمناسبة عيد ميلاده فاتحًا المجال لإمكانية عودته مجددًا لقيادة أسود الأطلس أمام منتخب جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2019 .

ونشر قائد المنتخب المغربي صورة تجمعه بمدرب المنتخب المغربي حين التقيا في توينو سابقًا وكتب عليها: “عيد ميلاد سعيد للمدرب هيرفي رينارد، يسعدني العمل مع إنسان صادق ومستقيم وصريح ونجد القليل منه في كرة القدم، كل التمنيات لك بكل الأشياء الجميلة والجيدة.”

وغاب بنعطية عن لقاء مالاوي الأخير في تصفيات أمم أفريقيا 2019 وتحدثت عدة وسائل إعلام عن رغبته في الاعتزال الدولي، كما تحدثت عن مشاكل بينه وبين المدرب الفرنسي منذ كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وسيعلن هيرفي رينارد في الأيام القادمة عن لائحة المنتخب المغربي التي ستواجه منتخب جزر القمر ذهابًا وإيابًا يومي 10 و16 تشرين الأول / أكتوبر القادم.

وقد تشهد اللائحة القادمة ظهور بعض الأسماء المتألقة هذا الموسم كنبيل الزهر نجم ليغانيس وووليد أزارو مهاجم الأهلي المصري.