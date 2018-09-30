المغربي إسماعيل الحداد على رادار العين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية عن توصل، لاعب فريق الوداد المغربي، إسماعيل الحداد، إلى اتفاق مبدئي مع فريق العين الإماراتي، للانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 3 ملايين دولار.

وبحسب موقع “360 المغربي”، الذي أكد بناء على مصادره، أن الحداد، سينتقل إلى صفوف نادي العين، بعد أن يشارك الوداد الرياضي في الدور الأول من بطولة الدوري المغربي لهذا الموسم، ومنافسة كأس العرش، لموسم 2017-2018.

يذكر أن اللاعب المغربي، حصد عدة ألقاب رفقة الفريق الأحمر، منها، لقب البطولة الوطنية الاحترافية لموسم 2016-2017، ولقب دوري أبطال أفريقيا لعام 2017، وكأس السوبر الأفريقي فيي 2018.