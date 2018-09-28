النجم الساحلي التونسي يتأهل لثمن النهائي العربي على حساب الرمثا الأردني (فيديو)

تأهل فريق النجم الساحلي التونسي، اليوم الجمعة، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لكأس زايد للأندية الأبطال، “البطولة العربية”، وتغلب على مضيفه الرمثا الأردني بثلاثة أهداف لهدف، في إياب دور الـ32 للبطولة.

وجاء تأهل النجم الساحلي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه أيضًا بثلاثة أهداف لهدف.

دخل النجم الساحلي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة السابعة عبر صدام بن عزيزة.

وفي الدقيقة 21 أضاف بن عزيزة الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يضيف المصري عمرو مرعي الهدف الثالث في الدقيقة 39.

ومع حلول الدقيقة 41 قلص الرمثا النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر خالد الدردور، ليخرج النجم الساحلي متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.

النجم الساحلي يفوز و يتأهل لثمن النهائي لبطولة #كأس_زايد_للأندية_الأبطال

النتيجة النهائية للمباراة 3-1 لصالح النجم الساحلي

شاهد شريط أهداف اللقاء#الرمثا_النجم_الساحلي pic.twitter.com/f29TKAFgCm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني، ليخرج النجم الساحلي فائزًا باللقاء.