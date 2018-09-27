محكمة تأمر بسجن شكري الواعر أسطورة حراسة مرمى منتخب تونس

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن ضد الحارس الدولي السابق للمنتخب التونسي شكري الواعر؛ على خلفية ” شبهات تدليس وثائق إدارية ” متعلقة بعقار بضاحية قرطاج، في الضاحية الشمالية للعاصمة التّونسيّة.

وأدانت المحكمة كذلك موظّفًا بإحدى البلديات في هذه القضيّة وأمرت بإيداعه السجن؛ بسبب اتّهامه بالمشاركة في عمليّة التدليس.

وانطلقت التّحقيقات في هذه القضيّة، قبل فترة قصيرة، بعد تفطّن المصالح البلديّة لإخلالات في عقد إيجار العقار، ما مهّد لتوجيه تهمة ” المسك والتّدليس” إلى الحارس التّونسيّ.

ويعد شكري الواعر، البالغ من العمر52 عامًا، من الحراس التاريخيين للمنتخب التونسي الذي مثّله في 93 مناسبة خلال الفترة الممتدّة من 1993 إلى غاية 2002.

كما تم اختيار الواعر أفضل حارس في الدور الأول لمونديال فرنسا 1998، وتُوّج بجائزة أفضل لاعب تونسي لعام 2000.