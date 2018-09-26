النجم الساحلي يكشف حقيقة منع لاعب من الانضمام لصفوفه بسبب عمل والده في الأمن

نفى نادي النجم الساحلي التونسي ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضه قبول لاعب شاب، بعد نجاحه في الاختبارات التي خضع لها، بسبب طبيعة عمل والده الذي يعمل في قطاع الأمن.

و نشر الفريق التونسيّ ، اليوم الإربعاء ، بيانًا عبر صفحته الرسميّة على ” الفيسبوك” فنّد فيه هذه الاتهامات ، مشيرًا إلى أنّ ” رفض اللاعب كان لأسباب فنية بحتة، ولاعلاقة له بانتماء والده إلى سلك الأمن بأي شكل من الأشكال.”

و كشف النجم الساحلي أنّ قرار الاستغناء عن اللاعب، قبل مباراة إياب ربع نهائي رابطة الأبطال الأفريقية أمام مواطنه التّرجي؛ جاء “تنفيذًا لاستراتيجية تهدف إلى التقليص من عدد اللاعبين الشبّان لإيجاد نوعيّة ممتازة من اللاعبين الذين يمكنهم البروز مستقبلًا”

وأوضح النادي أنّه تلقّى شكوى من والد اللاعب عن تعرّض ابنه إلى مظلمة، ما دفع رئيس النادي إلى إصدار الأوامر بالإبقاء عليه ضمن المجموعة إلى غاية قدوم المدير الفنّي الجديد.

و نفى النادي أنّ يكون مدرب الفريق قد توجّه بأيّ عبارات مهينة تمس والد اللاعب أو عناصر الأمن، معتبرًا إياها شائعات مغرضة للتشويش على الفريق.

و سافر النجم الساحلي، اليوم الأربعاء، إلى الأردن لخوض مباراة إياب الدور الأول من الكأس العربية للأندية البطلة، التي ستجمعه بفريق الرمثا الأردني يوم الجمعة القادم.

و تفوّق الفريق التونسيّ ذهابًا بنتيجة 3-1 ويبدو الأوفر حظًا للتقدّم في المسابقة ، لتعويض اخفاقه في الوصول إلى المربّع الذهبي لأعرق الكؤوس الأفريقيّة.