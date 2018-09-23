اشتعال النيران في حافلة فريق وفاق سطيف دون إصابات (فيديو)

اشتعلت النيران في حافلة فريق وفاق سطيف، صباح اليوم الأربعاء، في بجاية، والتي كانت في طريقها لاستقبال اللاعبين بعد تأهلهم لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل سطيف على حساب الوداد المغربي بعد التعادل سلبًا في مباراة الإياب، وكان الفريق الجزائري منتصرًا في مباراة الذهاب.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق الجزائري صورة من تعرض الحافلة للحريق، وكان ذلك بدون إصابات لأن الحافلة كانت خالية وتستعد لاستقبال اللاعبين.

وأكد رئيس النادي حسان حمار، أن “ماس كهربائي”، تسبب في اندلاع النيران بالحافلة، وأن السائق بحالة جيدة ولا توجد خسائر بشرية.

ويستعد وفاق سطيف لمواجهة النادي الأهلي المصري يوم الـ2 من أكتوبر المقبل بمصر على أن تكون مباراة الإياب يوم الـ23 من أكتوبر بالجزائر.

وكانت الحافلة في طريقها لاستقبال اللاعبين القادمين من المغرب إلى مطار بجاية.