قناة ON SPORT تحصل على حقوق بث حفل جوائز الأفضل 2018 THE best

تنقل فضائية ON Sport المصرية، رسميًا، حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لجوائز الأفضل في العالم لعام 2018 the best، بعد حصولها على حقوق البث حصريًا في الشرق الأوسط.

وتعاقدت ON Sport مع “فيفا” بعد شهر من المفاوضات، على أن تكون هي القناة الوحيدة التي تبث الحفل بين كل القنوات المفتوحة في الشرق الأوسط.

الحفل يقام في العاصمة البريطانية لندن، يوم الإثنين المقبل، بحضور نخبة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال العام الحالي في الحفل، وأبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم.

وينافس على جائزة الأفضل في العالم الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.